Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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08.04.2026 20:51:48
This Hot Restaurant Chain Is Going in Circles
There's a fair amount of fear when it comes to investing in restaurant stocks these days. Inflationary fears and economic concerns are shooing away potential customers. Even some of the market's historical leaders are posting unimpressive store-level growth and paring back expansion plans.It's against this industry indigestion and general uneasiness that Kura Sushi (NASDAQ: KRUS) is bucking the trend. The chain of restaurants featuring revolving conveyors that bring sushi plates and other Asian fare to patrons' tables is posting strong comps. Kura also remains committed to growing its footprint by roughly 20% annually. Yet on Wednesday -- with the market trading higher -- the shares are trading sharply lower after the company posted decent financial results.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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