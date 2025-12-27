Iamgold Aktie

WKN: 899657 / ISIN: CA4509131088

27.12.2025 20:13:08

This Investor Boosted IAMGOLD by 2.6 Million Shares Amid a 240% Rally

Prague-based Pale Fire Capital SE reported a purchase of 2.6 million additional IAMGOLD Corporation shares, increasing its position value by approximately $41.12 million, according to a November 13 SEC filing.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated November 13, Pale Fire Capital SE added 2.61 million shares of IAMGOLD Corporation (NYSE:IAG) during the third quarter. The increased stake brought the fund’s total holding to 3.93 million shares valued at $50.83 million as of September 30.This purchase raised IAMGOLD to 5.56% of Pale Fire Capital SE’s reportable U.S. equity AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
