Freeport Aktie
WKN DE: A0B89A / ISIN: GB0034340827
|
19.12.2025 19:01:16
This Is What Whales Are Betting On Freeport-McMoRan
This article This Is What Whales Are Betting On Freeport-McMoRan originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Freeport-McMoRan Incmehr Nachrichten
|
15.12.25
|S&P 500-Papier Freeport-McMoRan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Freeport-McMoRan-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.12.25
|S&P 500-Titel Freeport-McMoRan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Freeport-McMoRan-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.12.25
|S&P 500-Titel Freeport-McMoRan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Freeport-McMoRan von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.11.25
|S&P 500-Titel Freeport-McMoRan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Freeport-McMoRan von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
19.11.25
|Zuversicht in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Handel in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
18.11.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 im Minus (finanzen.at)
|
18.11.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittag im Minus (finanzen.at)