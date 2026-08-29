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WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004

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29.08.2026 11:00:00

This New AI Agent Platform Could Send Solana's Price Higher in September and Beyond

On Aug. 24, a platform called Virtuals Protocol (CRYPTO: VIRTUAL) launched a new suite of artificial intelligence (AI) agent creation and ownership tools on Solana (CRYPTO: SOL). If it gets traction, it could be very positive for the coin's price. With easier access to on-chain agents that can raise funds using their own tokens, it's likely that more of those agents will be created, which will mean more activity on the network, not to mention the possibility of generating more economic value.What's more, this new launch could help cement Solana's status as a leader in the AI agent segment in the broader crypto market, which would position it for more growth down the line. Here's what's going on and why it's bullish for holders.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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