Priorit a Aktie
ISIN: US74274W1036
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27.11.2026 12:05:02
This Should Be Your First Retirement Savings Priority in 2027
You've probably got a lot on your mind with the holidays in full swing, but with only a few weeks to go until 2027, it's worth taking a few minutes to map out your priorities for next year, including your retirement savings goals.
Goals like maxing out your IRA or contributing a certain dollar amount to your retirement account each month are great. But if you have a 401(k), there's one goal that is worth putting above all others.
Image source: Getty Images.
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