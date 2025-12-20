|
20.12.2025 22:07:31
This Software Stock Is Down 35% but Here's Why It Just Became a $4 Million Bet
On November 13, Montreal-based Formula Growth disclosed a new position in monday.com (NASDAQ:MNDY), acquiring 20,000 shares valued at nearly $3.9 million during the third quarter, according to an SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 13, Formula Growth reported establishing a new equity stake in monday.com (NASDAQ:MNDY). The fund added 20,000 shares, resulting in a quarter-end position valued at nearly $3.9 million.The new stake in monday.com accounts for 1.4% of Formula Growth’s reportable AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.