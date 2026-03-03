ThredU a Aktie

ThredU a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QR0C / ISIN: US88556E1029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.03.2026 05:25:08

ThredUp Inc. Q4 Loss Drops

(RTTNews) - ThredUp Inc. (TDUP) released Loss for fourth quarter of -$5.58 million

The company's earnings totaled -$5.58 million, or -$0.04 per share. This compares with -$21.71 million, or -$0.19 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 18.5% to $79.70 million from $67.27 million last year.

ThredUp Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$5.58 Mln. vs. -$21.71 Mln. last year. -EPS: -$0.04 vs. -$0.19 last year. -Revenue: $79.70 Mln vs. $67.27 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 79.5 M To $ 80.5 M

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ThredUp Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten