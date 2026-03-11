|
ThreePro Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
ThreePro Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.
ThreePro Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,01 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -17,550 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ThreePro Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,60 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
