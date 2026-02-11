Thule Group AB präsentierte Quartalsergebnisse

Thule Group AB ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Thule Group AB die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,20 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Thule Group AB -0,370 SEK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,68 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,84 Milliarden SEK ausgewiesen.

Experten hatten einen Gewinn von 0,247 SEK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1,79 Milliarden SEK erwartet.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 10,33 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 10,59 SEK je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 10,43 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte Thule Group AB 9,54 Milliarden SEK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 10,63 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 10,39 Milliarden SEK festgelegt.

