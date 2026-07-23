ESR Aktie
WKN: 922722 / ISIN: FR0000072969
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23.07.2026 11:44:00
Thunderbird: Neue ESR-Version mit Exchange-Support
Thunderbird 153 „Meadow“ bringt einen neuen Einrichtungsdialog, native Exchange-Anbindung per EWS und mehr Funktionen in Benachrichtigungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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