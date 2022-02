thyssenkrupp-Aktie legt zu: Linde-Manager leitet thyssenkrupps Wasserstofftochter vor IPO

Er soll den Posten am 1. Juli von Denis Krude übernehmen, der dann wie geplant stellvertretender CEO und zugleich als COO für den operativen Betrieb zuständig sein wird, wie die auf Elektrolyse-Lösungen spezialisierte Firma in Dortmund mitteilte.

Der Ruhrkonzern möchte seine Nucera-Beteiligung am liebsten an die Börse bringen, die endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. In dem Wasserstoffgeschäft wird starkes Wachstumspotenzial gesehen. Mit Ponikwar werde das Vorstandsteam "perfekt besetzt sein", erklärte Volkmar Dinstuhl, CEO des thyssenkrupp-Segments Multi Tracks, zu dem Nucera derzeit gehört.

Im XETRA-Geschäft gewinnt die thyssenkrupp-Aktie zeitweise 0,96 Prozent auf 8,24 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)