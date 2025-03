thyssenkrupp-Aktie steigt: thyssenkrupp spricht mit deutschem Bund weiter über Marinesparte

Das stellte ein Konzernsprecher am Montag klar. Gegenwärtig bereite der Ruhrkonzern die Abspaltung eines Minderheitsanteils von thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) an die Aktionäre der thyssenkrupp AG vor, heißt es in einer Stellungnahme des Essener MDAX-Unternehmens. Letztere behielten die Mehrheit an der Marinetochter, die an der Frankfurter Börse notiert werden soll.

Das Handelsblatt berichtet an diesem Montag davon, dass ein Verkauf an Rheinmetall gescheitert sei, nachdem der Rüstungskonzern schon mehrfach als Interessent genannt worden war. In einem Vorabbericht der Zeitung vom Freitag hieß es dabei, ein Grund sei gewesen, dass thyssenkrupp nicht mit der Rheinmetall-Forderung einverstanden gewesen sei, der Staat müsse im Falle einer Fusion mit TKMS mit 25 Prozent bei dem entstehenden Rüstungskonzern einsteigen.

Im XETRA-Handel gewann die thyssenkrupp-Aktie am Montag letztlich 5,85 Prozent auf 9,16 Euro.

DJG/rio/kla

DOW JONES