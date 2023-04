thyssenkrupp-Aktie verliert stark: thyssenkrupp-Chefin Martina Merz gibt Posten ab

Der Personalausschuss des Aufsichtsrats will mit der Managerin darüber sprechen und hat auch schon einen Nachfolger für die Unternehmensspitze gefunden, wie der Industriekonzern mitteilte.

Der Personalausschuss schlägt dem Aufsichtsrat vor, Miguel Ángel López Borrego zum Vorsitzenden des Vorstands zu bestellen. Dieser ist aktuell Vorstandsvorsitzender der NORMA Group SE und war zuvor CEO von Siemens Spanien und Verwaltungsratsvorsitzender von Siemens Gamesa Renewables. Borrego soll seine Aufgabe bei thyssenkrupp zum 1. Juni 2023 als Nachfolger von Martina Merz antreten.

Zu den Gründen für das Rücktrittsgesuch machte thyssen keine Angaben. Vergangenen Monat hatte Merz vor einer Sondersitzung des Aufsichtsrats ihren Plan verteidigt, die traditionsreiche Stahlsparte aus dem Konzern auszulagern. Merz kündigte damals im Gespräch mit dem Spiegel auch einen neuen Anlauf für einen Börsengang von Nucera an. Sie widersprach in dem Interview mit dem Magazin damals zudem der Einschätzung, dass sie den nötigen Rückhalt von Investoren eingebüßt habe.

thyssenkrupp-Aktien sacken ans MDAX-Ende

Die Aktien von thyssenkrupp haben am Montag ihre jüngsten Verluste deutlich ausgeweitet und damit negativ auf den überraschend anstehenden Wechsel an der Unternehmensspitze reagiert. Die Anteilsscheine sackten um 12,05 Prozent auf 6,42 Euro ab und waren damit der mit Abstand schwächste Wert im MDAX

Vorstandschefin Martina Merz will sich vorzeitig vom Chefposten des Stahl- und Industriekonzerns trennen. Der Personalausschuss des Aufsichtsrats will dem Wunsch entsprechen und Gespräche mit ihr führen. Zudem hat der Personalausschuss bereits einen Nachfolger im Sinn: So soll der derzeitige Interimschef des Autozuliefers NORMA Group, Miguel Ángel López Borrego, dem Aufsichtsrat als neuer Vorstandschef zum 1. Juni vorgeschlagen werden. Die Anteilsscheine von NORMA reagierten kaum und legten zuletzt um noch 0,6 Prozent zu.

