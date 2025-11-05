Dermapharm Aktie
|SDAX-Kursentwicklung
|
05.11.2025 09:29:25
Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Verluste
Am Mittwoch verliert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,83 Prozent auf 16 146,23 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 82,474 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 16 217,37 Zählern und damit 0,391 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (16 280,97 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 217,37 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 130,47 Zählern.
SDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 3,55 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 17 365,82 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.08.2025, den Wert von 17 186,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 388,43 Punkte.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,27 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 183,63 Punkte.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit NORMA Group SE (+ 2,08 Prozent auf 13,76 EUR), Amadeus Fire (+ 2,04 Prozent auf 50,10 EUR), Kontron (+ 1,89 Prozent auf 21,58 EUR), Dermapharm (+ 0,61 Prozent auf 33,20 EUR) und Grand City Properties (+ 0,37 Prozent auf 10,92 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil EVOTEC SE (-8,27 Prozent auf 6,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,39 Prozent auf 26,18 EUR), SMA Solar (-2,92 Prozent auf 25,26 EUR), Siltronic (-2,76 Prozent auf 49,74 EUR) und Klöckner (-2,05 Prozent auf 5,26 EUR).
SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 460 207 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 6,676 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick
Die Mutares-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
