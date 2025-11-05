Dermapharm Aktie

Dermapharm für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
SDAX-Kursentwicklung 05.11.2025 09:29:25

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Verluste

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Verluste

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwoch.

Am Mittwoch verliert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,83 Prozent auf 16 146,23 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 82,474 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 16 217,37 Zählern und damit 0,391 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (16 280,97 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 217,37 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 130,47 Zählern.

SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 3,55 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 17 365,82 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.08.2025, den Wert von 17 186,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 388,43 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,27 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 183,63 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit NORMA Group SE (+ 2,08 Prozent auf 13,76 EUR), Amadeus Fire (+ 2,04 Prozent auf 50,10 EUR), Kontron (+ 1,89 Prozent auf 21,58 EUR), Dermapharm (+ 0,61 Prozent auf 33,20 EUR) und Grand City Properties (+ 0,37 Prozent auf 10,92 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil EVOTEC SE (-8,27 Prozent auf 6,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,39 Prozent auf 26,18 EUR), SMA Solar (-2,92 Prozent auf 25,26 EUR), Siltronic (-2,76 Prozent auf 49,74 EUR) und Klöckner (-2,05 Prozent auf 5,26 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 460 207 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 6,676 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Mutares-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Dermapharm Holding SEmehr Nachrichten

Analysen zu SMA Solar AGmehr Analysen

27.10.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.25 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.25 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
09.09.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amadeus Fire AG 48,15 -1,43% Amadeus Fire AG
BVB (Borussia Dortmund) 3,31 0,00% BVB (Borussia Dortmund)
Dermapharm Holding SE 33,05 -0,15% Dermapharm Holding SE
EVOTEC SE 5,40 -7,02% EVOTEC SE
Grand City Properties S.A. 10,72 -0,74% Grand City Properties S.A.
Klöckner & Co (KlöCo) 5,33 1,14% Klöckner & Co (KlöCo)
Kontron 22,26 1,09% Kontron
Mutares 26,35 -1,13% Mutares
NORMA Group SE 12,90 -0,15% NORMA Group SE
Schaeffler AG 6,83 0,44% Schaeffler AG
Siltronic AG 46,28 1,31% Siltronic AG
SMA Solar AG 27,86 -2,79% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 30,88 0,32% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Indizes in diesem Artikel

SDAX 15 779,45 -0,96%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen