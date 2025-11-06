Börse Frankfurt: SDAX mittags mit Zuschlägen

Um 12:09 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent höher bei 16 129,85 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 81,395 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,041 Prozent auf 16 099,04 Punkte an der Kurstafel, nach 16 092,48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Donnerstag bei 16 136,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 069,54 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 3,65 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 476,51 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, bei 17 020,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, lag der SDAX noch bei 13 155,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16,15 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 19,35 Prozent auf 31,82 EUR), DEUTZ (+ 3,99 Prozent auf 8,34 EUR), EVOTEC SE (+ 3,27 Prozent auf 6,01 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 2,91 Prozent auf 24,75 EUR) und SMA Solar (+ 2,73 Prozent auf 27,84 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil HAMBORNER REIT (-4,70 Prozent auf 4,87 EUR), Siltronic (-3,84 Prozent auf 47,58 EUR), NORMA Group SE (-2,23 Prozent auf 13,14 EUR), Salzgitter (-2,19 Prozent auf 26,78 EUR) und Kontron (-1,93 Prozent auf 22,34 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 651 565 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 6,449 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,15 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at