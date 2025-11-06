EVOTEC Aktie

EVOTEC Aktie

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

Index-Performance 06.11.2025 15:59:08

XETRA-Handel SDAX sackt am Donnerstagnachmittag ab

Der SDAX bewegt sich am Nachmittag auf rotem Terrain.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,25 Prozent tiefer bei 16 052,84 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 81,395 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,041 Prozent fester bei 16 099,04 Punkten, nach 16 092,48 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 052,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 16 166,51 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 4,11 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 476,51 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, bei 17 020,72 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2024, den Stand von 13 155,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 15,60 Prozent nach oben. Bei 18 206,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 13 183,63 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 14,10 Prozent auf 30,42 EUR), SMA Solar (+ 4,13 Prozent auf 28,22 EUR), Schaeffler (+ 1,99 Prozent auf 6,91 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 1,87 Prozent auf 24,50 EUR) und Medios (+ 1,63 Prozent auf 12,44 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Siltronic (-5,78 Prozent auf 46,62 EUR), HAMBORNER REIT (-5,19 Prozent auf 4,85 EUR), NORMA Group SE (-2,83 Prozent auf 13,06 EUR), Kontron (-2,55 Prozent auf 22,20 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-2,40 Prozent auf 4,96 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 962 427 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX mit 6,449 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu EVOTEC SE

Analysen zu EVOTEC SE

07.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
09.10.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
03.09.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

