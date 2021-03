thyssenkrupp Steel baut weitere 750 Stellen ab

Dies sieht eine Ergänzung zum bestehenden Zukunftspakt Stahl vor, in dem bereits ein Abbau von 3.000 Stellen vorgesehen ist. Dieser Tarifvertrag mit einer Beschäftigungssicherung bis 2026 gilt im Übrigen nach wie vor.

Die zusätzlichen Stellen sollen in der Verwaltung und in produktionsnahen Bereichen wegfallen, heißt es in der Mitteilung. Geprüft werden soll auch, ob einzelne betriebliche Funktionen effizienter von Fremdfirmen erledigt werden können. Arbeitsdirektor Markus Grolms sprach von einem "gemeinsamen, aber in Folge von Corona unabdingbarem Kraftakt".

thyssenkrupp hatte sich kürzlich gegen einen Verkauf der Stahlsparte an die britische Liberty Steel entschieden und dafür die im Zukunftspakt vereinbarten dringend nötigen Investitionen freigegeben. Das Stahlgeschäft erzielte in den Monaten Oktober bis Dezember erstmals nach längerer Zeit wieder einen kleinen Gewinn.

DJG/rio/sha

FRANKFURT (Dow Jones)