TI Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TI Financial ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TI Financial die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

TI Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 29,28 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 27,99 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 95,89 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 81,80 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at