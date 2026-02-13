TIM legte Quartalsergebnis vor

TIM präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,28 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,60 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,72 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4,77 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at