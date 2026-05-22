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QuantumScape Corporation Aktie

QuantumScape Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098

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22.05.2026 12:54:00

Time to Buy the Dip on QuantumScape Stock?

QuantumScape's (NASDAQ: QS) battery technology aims to overcome the limitations of today's lithium-ion technology. Since its founding, the company has focused on electric vehicles (EVs), but growing demand for power solutions from hyperscaler data centers and defense technologies could open up another avenue for growth.That said, QuantumScape stock has had a rough go of it since its 2020 initial public offering (IPO). With QuantumScape stock down 95% from its all-time high, is it finally time to buy the dip? Let's dive into the company and what's next for it.QuantumScape designs next-generation solid-state lithium-metal batteries. Its battery technology aims to overcome the structural limitations of traditional lithium-ion batteries by providing significantly higher energy density, faster charging (from 10% to 80% in under 15 minutes), and enhanced safety.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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