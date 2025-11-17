Tinna Rubber Infrastructure legte Quartalsergebnis vor

Tinna Rubber Infrastructure präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 6,87 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tinna Rubber Infrastructure noch ein Gewinn pro Aktie von 7,08 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tinna Rubber Infrastructure im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,20 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at