TMC The Metals Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TMC The Metals Company stellte am 26.03.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,110 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,260 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TMC The Metals Company ein EPS von -0,710 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at