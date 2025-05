TMTG-Aktie dennoch im Aufwind: Trump Media and Technology Group schreibt weiter rote Zahlen bei Mini-Umsätzen

• Trump Media and Technology Group mit Verlusten in Q1• Immer noch kaum Umsätze• Expansionspläne im Finanzbereich

Die Trump Media and Technology Group (TMTG), veröffentlichte am Freitag überraschend Zahlen für das erste Quartal 2025. Der Nettoverlust, der durch nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie aktienbasierte Vergütung, Abschreibungen und Amortisationen beeinflusst wurde, lag dabei bei 31,7 Millionen US-Dollar, beziehungsweise -0,14 US-Dollar je Aktie, wie aus bei der SEC eingereichten Dokumenten hervorgeht. Dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum dar, als das Minus noch 327,6 Millionen US-Dollar, beziehungsweise 3,61 US-Dollar je Aktie betragen hatte. Allerdings kamen damals auch hohe Kosten im Zusammenhang mit der SPAC-Fusion zustande. Der operative Verlust belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 39,5 Millionen US-Dollar.

Der kombinierte Umsatz und Zinsertrag von TMTG lag im ersten Quartal bei 8,8 Millionen US-Dollar. Dies ist allerdings nicht den Monetarisierungsstrategien, etwa über Werbeeinnahmen, zu verdanken, denn der größte Teil dieser Summe stammt aus den Zinserträgen. Bei den Nettoumsätzen meldete Trump Media lediglich einen Wert von 821.200 US-Dollar. Das ist aber immerhin etwas mehr als im ersten Quartal des Vorjahres, als der Nettoumsatz mit 770.500 US-Dollar noch tiefer lag.

Trump Media betonte in seiner Pressemitteilung zu den Zahlen außerdem, dass das operative Geschäft im Berichtszeitraum lediglich einen Mittelabfluss von 9,7 Millionen US-Dollar verursacht habe, trotz hoher Rechtskosten in Höhe von 10,9 Millionen US-Dollar, die primär aus Altlasten resultiert hätten.

Expansionsstrategie: Trump Media will auf FinTech und Abomodelle setzen

Der Bestand an liquiden Mitteln und kurzfristigen Investitionen belief sich laut Unternehmensangaben zum Ende des Berichtszeitraums auf 759,0 Millionen US-Dollar. Diese Kapitaldecke soll es dem Unternehmen ermöglichen, seine Expansionspläne uneingeschränkt zu verfolgen. Dazu gehören der weitere Ausbau bestehender Plattformen, die Diversifizierung in den Finanzsektor sowie mögliche Übernahmen und Zusammenschlüsse. Geplant ist etwa ein baldiger Start von Truth+, einem Premium-Abonnementdienst mit erweiterten Funktionen.

Auch im Finanzbereich will Trump Media nun in die Offensive gehen: Unter der neuen Finanztechnologie-Marke Truth.Fi will das Unternehmen sogenannte "America-First"-Finanzprodukte anbieten, die auf konservative Anleger zugeschnitten sind. "Mit der Einführung unserer Diversifizierungsstrategie im letzten Quartal haben wir einzigartige Finanzprodukte entwickelt, um die Nachfrage nach Non-Woke- Fonds zu bedienen, die in erstklassige amerikanische Unternehmen investieren. Wir gehen davon aus, dass dieses Angebot nur der erste Schritt einer breiteren Expansion in neue Bereiche und Branchen ist. Diese Expansion wird mit der Weiterentwicklung von Truth Social und Truth+ erfolgen, einschließlich unseres Plans, ein Truth+-Abonnementpaket mit Premium-Inhalten einzuführen. Wir unternehmen nun alle möglichen Schritte, um das Unternehmen für eine starke Expansion in der gesamten America-First-Wirtschaft zu positionieren", wird TMTG-CEO Devin Nunes in der Pressemitteilung zitiert. Die neue Strategie im Bereich Fintech und Finanzdienstleistungen soll dabei durch Investments von bis zu 250 Millionen US-Dollar gestützt werden. Der Betrag soll in eigene Produkte, Kryptowährungen und andere Wertpapiere fließen. Langfristig soll Trump Media laut Pressemitteilung zu einer Holding für hochwertige Vermögenswerte in verschiedenen Branchen transformiert werden.

So reagiert die Trump Media-Aktie

Die Aktie der Trump Media and Technology Group schloss am Freitag an der NASDAQ 0,99 Prozent tiefer bei 24,89 US-Dollar. Im Handel am Montag geht es für das Papier dann zeitweise um 2,59 Prozent aufwärts auf 25,54 US-Dollar. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TMTG-Aktie bereits rund 27 Prozent an Wert verloren.

Laut einer bei der SEC eingereichten Erklärung hielt US-Präsident Donald Trump zum 20. Februar 2025 über einen widerruflichen Trust 114,75 Millionen der ausstehenden Aktien des Unternehmens. Das entspricht einem Anteil von rund 52 Prozent aller ausstehenden TMTG-Aktien.

