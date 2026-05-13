TOA ROAD legte Quartalsergebnis vor

TOA ROAD präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 29,91 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 28,39 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat TOA ROAD 35,26 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 36,03 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 74,24 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 89,22 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,15 Prozent auf 121,33 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 126,58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at