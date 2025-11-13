|
TOAMI legte Quartalsergebnis vor
TOAMI präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
TOAMI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,34 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -8,360 JPY je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat TOAMI 4,51 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,52 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
