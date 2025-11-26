Spark New Zealand Aktie
WKN DE: A119M8 / ISIN: US84652A1025
|
26.11.2025 01:06:04
Top 3 Tech And Telecom Stocks Which Could Rescue Your Portfolio For Q4
This article Top 3 Tech And Telecom Stocks Which Could Rescue Your Portfolio For Q4 originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Spark New Zealand Ltd (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Spark New Zealand Ltd (spons. ADRs)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Spark New Zealand Ltd (spons. ADRs)
|5,40
|0,93%