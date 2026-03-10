NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
10.03.2026 18:34:00
Top Stocks to Double Up on Right Now
World events are moving at lightning speed. The launch of a new global conflict that is pitting Israel and the United States against Iran threatens to roil the stock market and create a lot of instability.This is already reflected in the Chicago Board Options Exchange (CBOE) Volatility Index (VIX), which is calculated by examining the variance of S&P 500 options trading over the next 30 days. The higher the number in the so-called "fear index," the greater the volatility. And as of this writing, the VIX is at its highest point of the year with a reading of 31 -- more than doubling where it was at the start of 2026. While these may be uncertain times, it pays to look at the longer picture. What will the markets look like six months, a year, or five years out? With that longer point of view, here are two stocks that might end up benefiting from the conflict in the short term, but are also in an ideal position to grow regardless of this war. Consider doubling up on them now to capture this growth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
