Tortoise Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

Tortoise Acquisition A äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,080 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tortoise Acquisition A 0,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 52,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,330 USD. Im Vorjahr hatten -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,48 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 130,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,51 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at