TotalEnergies-Aktie minimal schwächer: Gasförderung in den USA wird intensiviert

Der Konzern vereinbarte mit der Lewis Energy Group den Kauf eines 45-prozentigen Anteils an den Gasförderanlagen, die Lewis Energy im texanischen Eagle-Ford-Becken besitzt und betreibt. Die Franzosen erklärte am Freitag, dass der Erwerb dieser kostengünstigen, auf einem langen Plateau gelegenen Anlagen die Integration in die gesamte Gaswertschöpfungskette in den USA fördern wird.

Die Anlagen hätten das Potenzial, bis 2028 eine nachhaltige Bruttoproduktion von rund 400.000 Kubikfuß pro Tag zu erreichen. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben. Das Geschäft folgt auf die im April bekannt gegebene Vereinbarung über den Erwerb einer 20-prozentigen Beteiligung am Dorado-Feld des südtexanischen Gasunternehmens, das ebenfalls im Eagle-Ford-Becken liegt. Im vergangenen Jahr war TotalEnergies mit mehr als 10 Millionen Kubikfuß pro Tag der größte Exporteur von verflüssigtem Erdgas in die Vereinigten Staaten.

Die TotalEnergies-Aktie sinkt an der EURONEXT Paris zeitweise um 0,37 Prozent auf 59,08 Euro.

Von Christian Moess Laursen

NEW YORK (Dow Jones)