WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

17.09.2025 10:04:17

EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in TotalEnergies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das TotalEnergies-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,54 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 317,108 TotalEnergies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 625,97 EUR, da sich der Wert einer TotalEnergies-Aktie am 16.09.2025 auf 52,43 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 66,26 Prozent.

Am Markt war TotalEnergies jüngst 115,85 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: TotalEnergies SE

15.09.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
09.09.25 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.25 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.25 TotalEnergies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
TotalEnergies 52,17 -0,74%

Fed mit Zinsentscheid am Abend: ATX zeigt sich an ruhigem Handelstag etwas höher -- DAX nach Kursrutsch mit Gegenbewegung -- Asiens Börsen uneinheitlich
In Wien verläuft der Handel in ruhigen Bahnen. Am deutschen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Die Börsen in Asien zeigen sich zur Wochenmitte mit unterschiedlichen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

