TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
17.09.2025 10:04:17
EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das TotalEnergies-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,54 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 317,108 TotalEnergies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 625,97 EUR, da sich der Wert einer TotalEnergies-Aktie am 16.09.2025 auf 52,43 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 66,26 Prozent.
Am Markt war TotalEnergies jüngst 115,85 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|15.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.25
|TotalEnergies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
