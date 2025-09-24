TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|TotalEnergies-Investment
|
24.09.2025 10:03:52
EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades TotalEnergies-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des TotalEnergies-Papiers betrug an diesem Tag 31,86 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,139 TotalEnergies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der TotalEnergies-Aktie auf 52,39 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 164,44 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,44 Prozent vermehrt.
TotalEnergies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 113,97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TotalEnergies SE
Nachrichten zu TotalEnergiesmehr Nachrichten
Analysen zu TotalEnergiesmehr Analysen
|23.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|52,50
|0,21%