EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in TotalEnergies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades TotalEnergies-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des TotalEnergies-Papiers betrug an diesem Tag 31,86 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,139 TotalEnergies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der TotalEnergies-Aktie auf 52,39 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 164,44 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,44 Prozent vermehrt.

TotalEnergies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 113,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at