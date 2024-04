TotalEnergies-Aktie mit Verlusten: Aktionäre fordern Ende der Personalunion von CEO und Chairman

Die Schweizer Ethos-Stiftung und eine Koalition aus 19 Vermögensverwaltern und Pensionsfonds haben nach eigenen Angaben für die Hauptversammlung des französischen Ölkonzerns im Mai eine Resolution vorgelegt. Die Trennung der Funktionen entspreche der guten Unternehmensführung.

Ein Sprecher von TotalEnergies sagte, die Governance-Struktur des Konzerns sei eine Sache des Verwaltungsrats. Die Aktionärsresolution werde in diesem Zusammenhang voraussichtlich nicht zugelassen. Patrick Pouyanne ist seit fast zehn Jahren CEO und Chairman in Personalunion.

Die Aktionäre argumentieren, dass die Machtkonzentration bei einer einzelnen Person ein Risiko für Interessenskonflikte darstellt. Eine Trennung könnte zu einer besseren Kommunikation mit dem Verwaltungsrat zu Fragen von Klima und Transition führen. Viele Aktionäre sähen die Transitionsstrategie von TotalEnergies nicht als ambitioniert genug an. Pouyanne solle aber nicht als CEO in Zweifel gezogen werden.

An der EURONEXT in Brüssel gibt die TotalEnergies-Aktie am Donnerstag zeitweise um 0,75 Prozent auf 67,15 Euro nach.

Von Nina Kienle

PARIS (Dow Jones)