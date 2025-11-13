Totech legte Quartalsergebnis vor

Totech lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 73,42 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Totech noch ein Gewinn pro Aktie von 61,45 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42,33 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 36,61 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at