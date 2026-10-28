SCREEN Holdings Aktie
ISIN: US8108971081
|
28.10.2026 21:43:58
Touchscreen MacBook Pro Hands-On: Apple Finally Lets Us Swipe the Screen
A great-sounding display, but Apple seems out of touch for the touchscreen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|28 780,00
|0,77%
|Apple Inc.
|308,15
|-1,80%
|PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs
|430,00
|0,00%
|SCREEN Holdings Co.,Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs
|15,28
|5,13%