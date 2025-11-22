TP a Aktie

TP a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DC2Y / ISIN: US8726571016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
22.11.2025 06:25:00

TPG, Warburg weigh US$500 million stake in India-rooted Sirion

[MUMBAI] TPG Capital and Warburg Pincus are in early talks to buy a stake in Sirion Labs, a Partners Group Holding-backed software...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TPG Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten