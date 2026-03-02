|
TQM legte Quartalsergebnis vor
TQM hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,31 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 THB je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 978,2 Millionen THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 948,0 Millionen THB in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,23 THB gegenüber 1,35 THB je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz lag bei 3,90 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 1,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,96 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
