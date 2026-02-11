11.02.2026 06:31:28

TRANS GENIC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TRANS GENIC lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

TRANS GENIC vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,570 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,47 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

