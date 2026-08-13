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13.08.2026 06:31:29
TransAct Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
TransAct Technologies hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das vergangene Quartal hat TransAct Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 14,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,09 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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