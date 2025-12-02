Draper Esprit Aktie

Draper Esprit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A143MK / ISIN: GB00BY7QYJ50

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.12.2025 08:00:05

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

02-Dec-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 1 December 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025.

 

 

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

484.40p

 

Lowest price paid per share:

455.20p

 

Volume weighted average price paid:

465.0061p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 12,518,107 and the total number of voting rights in the Company is 176,528,343.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 01/12/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 465.0061

 

Individual transactions

 

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

1,097

484.40

08:03:50

00030370126TRDU0

XLON

521

481.00

08:08:28

00030370147TRDU0

XLON

232

475.60

08:20:56

00030370212TRDU0

XLON

525

475.40

08:20:56

00030370213TRDU0

XLON

283

475.60

08:20:56

00030370214TRDU0

XLON

601

472.20

08:38:57

00030370268TRDU0

XLON

552

475.60

08:51:43

00030370330TRDU0

XLON

419

474.40

08:57:12

00030370346TRDU0

XLON

122

474.40

08:57:12

00030370348TRDU0

XLON

503

477.00

09:06:55

00030370547TRDU0

XLON

535

477.80

09:11:27

00030370569TRDU0

XLON

763

477.00

09:11:27

00030370570TRDU0

XLON

502

477.20

09:11:27

00030370571TRDU0

XLON

124

477.00

09:11:27

00030370572TRDU0

XLON

519

476.00

09:34:47

00030370673TRDU0

XLON

1,105

475.20

09:38:20

00030370681TRDU0

XLON

521

475.40

09:54:59

00030370873TRDU0

XLON

525

474.40

09:54:59

00030370874TRDU0

XLON

527

474.40

09:54:59

00030370875TRDU0

XLON

1,130

471.60

10:13:16

00030371100TRDU0

XLON

152

469.00

10:25:26

00030371183TRDU0

XLON

385

469.00

10:25:26

00030371184TRDU0

XLON

552

468.00

10:33:56

00030371301TRDU0

XLON

602

470.40

10:45:41

00030371461TRDU0

XLON

363

469.20

10:55:23

00030371565TRDU0

XLON

155

469.20

10:55:23

00030371569TRDU0

XLON

549

469.60

10:55:38

00030371625TRDU0

XLON

600

470.00

11:10:38

00030371787TRDU0

XLON

522

468.80

11:12:34

00030371921TRDU0

XLON

582

468.40

11:12:35

00030371922TRDU0

XLON

114

465.20

11:35:35

00030371981TRDU0

XLON

218

465.20

11:35:35

00030371982TRDU0

XLON

529

463.60

11:36:01

00030371983TRDU0

XLON

906

463.00

11:36:02

00030371984TRDU0

XLON

662

460.40

11:50:16

00030372052TRDU0

XLON

515

459.20

12:07:02

00030372089TRDU0

XLON

543

458.60

12:07:02

00030372090TRDU0

XLON

137

460.20

12:28:03

00030372159TRDU0

XLON

271

460.20

12:28:03

00030372160TRDU0

XLON

160

460.20

12:28:03

00030372161TRDU0

XLON

151

460.80

12:41:39

00030372215TRDU0

XLON

381

460.80

12:41:39

00030372216TRDU0

XLON

116

460.80

12:42:32

00030372217TRDU0

XLON

466

460.80

12:42:32

00030372218TRDU0

XLON

519

460.00

12:48:44

00030372240TRDU0

XLON

205

460.00

12:48:44

00030372241TRDU0

XLON

300

460.00

12:48:44

00030372242TRDU0

XLON

176

459.80

12:48:44

00030372243TRDU0

XLON

54

459.80

12:48:44

00030372244TRDU0

XLON

304

459.80

12:48:44

00030372245TRDU0

XLON

17

461.00

13:10:12

00030372329TRDU0

XLON

15

461.00

13:10:12

00030372330TRDU0

XLON

51

461.00

13:10:12

00030372331TRDU0

XLON

424

461.00

13:10:12

00030372332TRDU0

XLON

25

460.60

13:16:33

00030372340TRDU0

XLON

50

460.60

13:16:33

00030372341TRDU0

XLON

75

460.60

13:16:33

00030372342TRDU0

XLON

383

460.60

13:16:33

00030372343TRDU0

XLON

604

460.60

13:23:14

00030372359TRDU0

XLON

95

459.60

13:27:12

00030372368TRDU0

XLON

11

459.60

13:27:12

00030372369TRDU0

XLON

111

459.60

13:27:12

00030372370TRDU0

XLON

307

459.60

13:27:13

00030372371TRDU0

XLON

102

459.60

13:27:13

00030372372TRDU0

XLON

468

459.60

13:27:13

00030372373TRDU0

XLON

299

462.20

13:40:03

00030372439TRDU0

XLON

303

462.20

13:40:03

00030372440TRDU0

XLON

532

462.00

13:46:06

00030372446TRDU0

XLON

967

461.20

13:46:49

00030372448TRDU0

XLON

500

458.40

13:50:25

00030372459TRDU0

XLON

6

458.40

13:50:27

00030372460TRDU0

XLON

7

458.40

13:50:27

00030372461TRDU0

XLON

520

458.60

13:57:08

00030372486TRDU0

XLON

545

461.00

14:05:45

00030372509TRDU0

XLON

513

461.20

14:05:45

00030372510TRDU0

XLON

100

462.20

14:20:10

00030372525TRDU0

XLON

588

462.20

14:20:24

00030372527TRDU0

XLON

359

462.20

14:20:24

00030372528TRDU0

XLON

220

461.60

14:20:24

00030372529TRDU0

XLON

326

461.60

14:20:24

00030372530TRDU0

XLON

543

464.80

14:35:49

00030372578TRDU0

XLON

1,519

464.00

14:36:39

00030372579TRDU0

XLON

1,104

463.60

14:47:34

00030372671TRDU0

XLON

584

463.60

14:47:34

00030372672TRDU0

XLON

507

463.40

15:00:05

00030372747TRDU0

XLON

535

463.40

15:03:25

00030372755TRDU0

XLON

507

463.20

15:03:25

00030372756TRDU0

XLON

174

463.40

15:05:24

00030372762TRDU0

XLON

449

464.00

15:07:51

00030372771TRDU0

XLON

624

464.00

15:07:51

00030372772TRDU0

XLON

585

464.00

15:18:48

00030372841TRDU0

XLON

114

463.00

15:19:25

00030372843TRDU0

XLON

451

463.00

15:19:25

00030372844TRDU0

XLON

518

462.80

15:19:25

00030372845TRDU0

XLON

526

460.60

15:23:00

00030372852TRDU0

XLON

546

455.20

15:34:13

00030372902TRDU0

XLON

38

455.20

15:34:13

00030372903TRDU0

XLON

546

455.20

15:34:13

00030372904TRDU0

XLON

521

455.80

15:40:02

00030372921TRDU0

XLON

508

455.40

15:40:02

00030372922TRDU0

XLON

595

461.20

15:50:39

00030372957TRDU0

XLON

902

460.60

15:51:41

00030372959TRDU0

XLON

121

460.60

15:51:41

00030372960TRDU0

XLON

371

460.00

16:01:55

00030372977TRDU0

XLON

20

460.00

16:01:55

00030372978TRDU0

XLON

151

460.00

16:01:55

00030372979TRDU0

XLON

533

459.80

16:04:33

00030372984TRDU0

XLON

533

459.80

16:04:33

00030372985TRDU0

XLON

560

459.60

16:04:33

00030372986TRDU0

XLON

173

458.60

16:16:32

00030373151TRDU0

XLON

347

458.60

16:16:32

00030373152TRDU0

XLON

11

458.40

16:17:27

00030373163TRDU0

XLON

555

458.60

16:18:04

00030373173TRDU0

XLON

521

458.40

16:18:04

00030373174TRDU0

XLON

419

458.40

16:18:04

00030373175TRDU0

XLON

1,091

458.40

16:18:04

00030373176TRDU0

XLON

520

458.80

16:27:47

00030373284TRDU0

XLON

860

458.80

16:27:47

00030373285TRDU0

XLON

 

 

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 409948
EQS News ID: 2238490

 
End of Announcement EQS News Service

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Draper Esprit PLCmehr Nachrichten

08:00
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
01.12.25
 Holding(s) in Company (EQS Group)
01.12.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
28.11.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
27.11.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
26.11.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
25.11.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
24.11.25
 Holding(s) in Company (EQS Group)

Analysen zu Draper Esprit PLCmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Draper Esprit PLC 5,05 -0,98% Draper Esprit PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:22 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor wenig bewegtem Start -- Asiens Märkte zurückhaltend
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt dürften sich am Dienstag zunächst kaum verändert zeigen. Anleger in Fernost wagen sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen