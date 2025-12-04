Draper Esprit Aktie

04.12.2025 08:00:05

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

04-Dec-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 3 December 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025.

 

 

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

463.60p

 

Lowest price paid per share:

456.00p

 

Volume weighted average price paid:

458.1145p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 12,618,107 and the total number of voting rights in the Company is 176,428,343.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 03/12/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 458.1145

 

Individual transactions

 

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

699

457.00

08:04:00

00030376995TRDU0

XLON

431

457.00

08:04:00

00030376996TRDU0

XLON

371

456.80

08:29:20

00030377075TRDU0

XLON

243

456.80

08:29:20

00030377076TRDU0

XLON

525

456.80

08:29:20

00030377077TRDU0

XLON

514

456.00

08:34:15

00030377092TRDU0

XLON

936

457.00

08:41:36

00030377106TRDU0

XLON

261

458.00

08:55:00

00030377187TRDU0

XLON

314

458.00

08:55:00

00030377190TRDU0

XLON

348

457.80

09:00:20

00030377212TRDU0

XLON

615

457.80

09:00:20

00030377213TRDU0

XLON

22

457.60

09:10:02

00030377255TRDU0

XLON

524

457.60

09:10:02

00030377256TRDU0

XLON

508

457.40

09:10:02

00030377257TRDU0

XLON

45

457.40

09:10:02

00030377258TRDU0

XLON

39

457.20

09:16:40

00030377285TRDU0

XLON

400

457.20

09:16:44

00030377286TRDU0

XLON

96

457.20

09:16:44

00030377287TRDU0

XLON

531

456.40

09:35:07

00030377391TRDU0

XLON

519

456.20

09:35:07

00030377392TRDU0

XLON

1,077

456.00

09:40:04

00030377409TRDU0

XLON

546

456.00

09:57:37

00030377470TRDU0

XLON

449

457.40

10:09:50

00030377524TRDU0

XLON

69

457.40

10:09:50

00030377525TRDU0

XLON

89

458.00

10:16:47

00030377528TRDU0

XLON

53

458.00

10:16:47

00030377529TRDU0

XLON

503

458.00

10:18:37

00030377532TRDU0

XLON

17

457.40

10:23:17

00030377539TRDU0

XLON

31

457.40

10:23:17

00030377540TRDU0

XLON

42

457.40

10:23:17

00030377541TRDU0

XLON

33

457.40

10:23:17

00030377542TRDU0

XLON

1

457.40

10:29:55

00030377549TRDU0

XLON

526

457.60

10:33:25

00030377550TRDU0

XLON

1,952

457.60

10:33:25

00030377551TRDU0

XLON

526

458.20

10:59:48

00030377608TRDU0

XLON

304

458.00

10:59:48

00030377609TRDU0

XLON

347

458.00

10:59:48

00030377610TRDU0

XLON

343

458.60

11:23:41

00030377689TRDU0

XLON

197

458.60

11:23:41

00030377690TRDU0

XLON

3

458.60

11:23:41

00030377691TRDU0

XLON

67

457.40

11:23:41

00030377692TRDU0

XLON

324

457.40

11:23:41

00030377693TRDU0

XLON

211

457.40

11:23:41

00030377694TRDU0

XLON

116

457.20

11:23:43

00030377695TRDU0

XLON

396

457.20

11:23:43

00030377696TRDU0

XLON

647

456.80

11:35:34

00030377706TRDU0

XLON

546

456.40

11:35:34

00030377707TRDU0

XLON

70

456.20

11:58:58

00030377744TRDU0

XLON

26

456.40

12:10:44

00030377747TRDU0

XLON

17

456.40

12:10:44

00030377748TRDU0

XLON

565

456.40

12:13:48

00030377752TRDU0

XLON

935

456.40

12:13:48

00030377753TRDU0

XLON

1,030

456.40

12:13:48

00030377754TRDU0

XLON

69

456.40

12:13:48

00030377755TRDU0

XLON

183

458.00

12:41:23

00030377792TRDU0

XLON

61

458.00

12:41:23

00030377793TRDU0

XLON

262

458.00

12:41:24

00030377794TRDU0

XLON

168

458.20

12:48:05

00030377812TRDU0

XLON

160

458.60

12:50:11

00030377827TRDU0

XLON

169

458.60

12:50:11

00030377828TRDU0

XLON

1,003

457.80

12:52:29

00030377837TRDU0

XLON

532

457.00

12:57:42

00030377840TRDU0

XLON

563

457.00

13:16:00

00030377983TRDU0

XLON

523

457.00

13:16:00

00030377984TRDU0

XLON

595

457.40

13:26:33

00030378021TRDU0

XLON

425

457.40

13:31:32

00030378031TRDU0

XLON

682

457.40

13:31:32

00030378032TRDU0

XLON

399

457.00

13:34:28

00030378033TRDU0

XLON

113

457.00

13:34:28

00030378034TRDU0

XLON

627

457.00

13:41:16

00030378054TRDU0

XLON

177

456.40

13:47:59

00030378077TRDU0

XLON

237

456.40

13:53:57

00030378086TRDU0

XLON

551

456.40

13:53:57

00030378087TRDU0

XLON

247

456.40

13:53:57

00030378088TRDU0

XLON

396

456.20

13:56:07

00030378090TRDU0

XLON

463

456.20

14:04:15

00030378095TRDU0

XLON

238

456.60

14:15:45

00030378162TRDU0

XLON

61

456.60

14:15:45

00030378163TRDU0

XLON

308

456.60

14:15:45

00030378164TRDU0

XLON

406

456.20

14:16:11

00030378167TRDU0

XLON

117

456.20

14:16:11

00030378168TRDU0

XLON

271

456.60

14:26:44

00030378186TRDU0

XLON

558

457.00

14:29:07

00030378192TRDU0

XLON

432

456.40

14:29:10

00030378193TRDU0

XLON

1,134

456.40

14:29:10

00030378194TRDU0

XLON

503

458.20

14:44:17

00030378235TRDU0

XLON

593

458.20

14:44:17

00030378238TRDU0

XLON

542

458.00

14:44:17

00030378236TRDU0

XLON

538

458.00

14:44:17

00030378237TRDU0

XLON

525

458.00

14:44:17

00030378239TRDU0

XLON

1,091

457.40

15:01:10

00030378286TRDU0

XLON

141

457.20

15:01:10

00030378287TRDU0

XLON

429

457.20

15:01:10

00030378288TRDU0

XLON

22

458.20

15:13:00

00030378429TRDU0

XLON

180

458.20

15:13:00

00030378430TRDU0

XLON

196

458.20

15:13:00

00030378431TRDU0

XLON

125

458.20

15:13:00

00030378432TRDU0

XLON

138

458.20

15:13:00

00030378433TRDU0

XLON

402

458.20

15:13:00

00030378434TRDU0

XLON

516

458.00

15:13:01

00030378435TRDU0

XLON

431

457.60

15:13:22

00030378443TRDU0

XLON

63

457.60

15:13:22

00030378444TRDU0

XLON

14

457.60

15:13:22

00030378445TRDU0

XLON

243

459.80

15:22:08

00030378544TRDU0

XLON

91

459.80

15:22:08

00030378545TRDU0

XLON

48

459.80

15:22:08

00030378546TRDU0

XLON

152

459.80

15:22:08

00030378547TRDU0

XLON

274

460.40

15:25:13

00030378613TRDU0

XLON

254

460.40

15:25:15

00030378614TRDU0

XLON

589

460.40

15:25:15

00030378615TRDU0

XLON

538

460.00

15:35:49

00030378748TRDU0

XLON

540

459.80

15:48:14

00030378880TRDU0

XLON

1,014

459.80

15:48:14

00030378886TRDU0

XLON

1,012

459.60

15:48:14

00030378887TRDU0

XLON

541

459.40

15:54:57

00030378935TRDU0

XLON

520

459.40

15:56:17

00030378944TRDU0

XLON

616

462.20

16:07:17

00030379027TRDU0

XLON

89

462.20

16:07:17

00030379028TRDU0

XLON

524

462.20

16:07:17

00030379029TRDU0

XLON

1,155

463.60

16:10:33

00030379049TRDU0

XLON

566

463.00

16:12:28

00030379054TRDU0

XLON

95

463.20

16:15:45

00030379088TRDU0

XLON

581

463.40

16:16:24

00030379098TRDU0

XLON

517

462.20

16:21:11

00030379131TRDU0

XLON

611

462.40

16:26:34

00030379145TRDU0

XLON

85

462.20

16:26:34

00030379146TRDU0

XLON

128

462.60

16:27:42

00030379151TRDU0

XLON

639

462.60

16:28:05

00030379158TRDU0

XLON

 

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 410260
EQS News ID: 2240026

 
End of Announcement EQS News Service

