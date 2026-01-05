Molten Ventures Plc (GROW)

Transaction in Own Shares



05-Jan-2026 / 07:00 GMT/BST



Molten Ventures plc

("Molten" or the "Company") Transaction in own shares Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 2 January 2026, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025. Ordinary shares purchased: 50,000 Highest price paid per share: 512.00p Lowest price paid per share: 501.50p Volume weighted average price paid: 507.0231p Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 13,486,112 and the total number of voting rights in the Company is 175,560,338. The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules. Aggregate information In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company. Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50 Date of purchases: 02/01/2026 Number of Ordinary Shares purchased: 50,000 Volume weighted average price (pence): 507.0231 Individual transactions Number of ordinary shares purchased Transaction price

(GBp share) Time of transaction (UK Time) Transaction reference number Trading venue 570 509.50 08:10:02 00030428374TRDU0 XLON 602 508.50 08:11:16 00030428375TRDU0 XLON 592 507.50 08:11:17 00030428376TRDU0 XLON 617 512.00 08:30:56 00030428401TRDU0 XLON 1153 511.00 08:36:12 00030428405TRDU0 XLON 540 510.00 08:49:50 00030428431TRDU0 XLON 569 510.00 08:49:50 00030428432TRDU0 XLON 8 507.00 09:03:27 00030428453TRDU0 XLON 291 507.00 09:03:27 00030428454TRDU0 XLON 279 507.00 09:03:27 00030428455TRDU0 XLON 1085 506.00 09:13:13 00030428457TRDU0 XLON 585 505.00 09:17:03 00030428458TRDU0 XLON 230 505.00 09:23:52 00030428464TRDU0 XLON 354 505.00 09:23:52 00030428465TRDU0 XLON 556 504.00 09:31:45 00030428485TRDU0 XLON 602 503.50 09:36:43 00030428487TRDU0 XLON 1 502.00 09:49:44 00030428510TRDU0 XLON 441 503.50 09:56:08 00030428529TRDU0 XLON 4 503.50 09:56:08 00030428530TRDU0 XLON 95 503.50 09:56:08 00030428531TRDU0 XLON 1061 503.50 10:00:42 00030428540TRDU0 XLON 577 503.50 10:00:42 00030428541TRDU0 XLON 1696 503.00 10:24:00 00030428582TRDU0 XLON 273 503.50 10:48:10 00030428599TRDU0 XLON 323 503.50 10:48:10 00030428600TRDU0 XLON 1126 502.50 10:48:52 00030428604TRDU0 XLON 554 501.50 11:13:20 00030428639TRDU0 XLON 202 502.00 11:24:46 00030428654TRDU0 XLON 91 502.00 11:24:46 00030428655TRDU0 XLON 3 502.00 11:24:46 00030428656TRDU0 XLON 244 502.00 11:24:46 00030428657TRDU0 XLON 3 502.00 11:25:50 00030428659TRDU0 XLON 399 503.50 11:50:05 00030428682TRDU0 XLON 135 503.50 11:50:05 00030428683TRDU0 XLON 31 503.50 11:50:20 00030428684TRDU0 XLON 2 503.50 11:50:20 00030428685TRDU0 XLON 283 504.50 11:50:41 00030428693TRDU0 XLON 163 504.50 11:50:41 00030428694TRDU0 XLON 632 504.50 11:50:41 00030428695TRDU0 XLON 665 504.00 11:50:45 00030428696TRDU0 XLON 922 504.00 11:50:45 00030428697TRDU0 XLON 574 505.50 12:18:44 00030428752TRDU0 XLON 28 506.00 12:26:34 00030428764TRDU0 XLON 225 506.50 12:27:02 00030428765TRDU0 XLON 309 506.50 12:27:02 00030428766TRDU0 XLON 15 507.50 12:34:26 00030428771TRDU0 XLON 1,463 507.00 12:34:30 00030428772TRDU0 XLON 305 508.50 12:54:29 00030428830TRDU0 XLON 229 508.50 12:54:29 00030428831TRDU0 XLON 25 508.50 13:01:19 00030428837TRDU0 XLON 596 508.50 13:01:19 00030428838TRDU0 XLON 1,049 508.50 13:01:38 00030428841TRDU0 XLON 519 509.00 13:22:13 00030428861TRDU0 XLON 9 509.00 13:22:13 00030428862TRDU0 XLON 32 509.00 13:22:13 00030428863TRDU0 XLON 1,660 508.00 13:22:26 00030428864TRDU0 XLON 564 506.50 13:44:54 00030428887TRDU0 XLON 1,689 506.50 13:44:54 00030428888TRDU0 XLON 15 506.50 14:12:46 00030428921TRDU0 XLON 3 507.50 14:13:09 00030428922TRDU0 XLON 620 507.50 14:13:09 00030428923TRDU0 XLON 192 507.50 14:14:03 00030428924TRDU0 XLON 407 507.50 14:14:03 00030428925TRDU0 XLON 357 508.00 14:19:49 00030428938TRDU0 XLON 2 508.00 14:19:49 00030428939TRDU0 XLON 619 509.00 14:27:21 00030428959TRDU0 XLON 530 509.00 14:29:16 00030428962TRDU0 XLON 2,022 509.00 14:30:20 00030428967TRDU0 XLON 765 509.50 14:41:32 00030429058TRDU0 XLON 298 509.50 14:41:32 00030429059TRDU0 XLON 416 509.00 14:45:39 00030429072TRDU0 XLON 160 509.00 14:45:39 00030429073TRDU0 XLON 297 509.00 14:56:39 00030429083TRDU0 XLON 331 509.00 14:56:39 00030429084TRDU0 XLON 1,684 508.00 15:01:15 00030429091TRDU0 XLON 577 508.50 15:08:17 00030429102TRDU0 XLON 533 508.50 15:08:17 00030429103TRDU0 XLON 544 508.00 15:20:41 00030429197TRDU0 XLON 582 508.00 15:24:48 00030429203TRDU0 XLON 594 508.00 15:29:12 00030429217TRDU0 XLON 20 508.00 15:33:33 00030429220TRDU0 XLON 15 508.00 15:33:33 00030429221TRDU0 XLON 517 508.00 15:33:33 00030429222TRDU0 XLON 14 508.00 15:37:39 00030429238TRDU0 XLON 548 508.00 15:37:39 00030429239TRDU0 XLON 1 508.00 15:41:46 00030429247TRDU0 XLON 15 509.00 15:52:31 00030429267TRDU0 XLON 40 509.00 15:52:31 00030429268TRDU0 XLON 1,687 509.00 15:52:31 00030429269TRDU0 XLON 7 509.00 15:52:31 00030429270TRDU0 XLON 277 509.00 15:54:25 00030429284TRDU0 XLON 282 509.00 15:54:37 00030429285TRDU0 XLON 609 510.00 15:58:21 00030429292TRDU0 XLON 1,087 509.50 15:58:21 00030429293TRDU0 XLON 630 509.50 15:58:21 00030429294TRDU0 XLON 583 507.00 16:06:06 00030429308TRDU0 XLON 402 506.00 16:12:39 00030429321TRDU0 XLON 203 506.50 16:19:00 00030429337TRDU0 XLON 402 506.50 16:19:20 00030429338TRDU0 XLON 193 506.50 16:19:20 00030429339TRDU0 XLON 8 506.50 16:19:21 00030429340TRDU0 XLON 50 506.50 16:19:21 00030429341TRDU0 XLON 19 506.50 16:19:21 00030429342TRDU0 XLON 232 506.00 16:20:38 00030429344TRDU0 XLON 576 506.50 16:22:47 00030429374TRDU0 XLON 133 506.50 16:24:20 00030429383TRDU0 XLON 401 506.50 16:24:20 00030429384TRDU0 XLON 360 507.00 16:25:59 00030429389TRDU0 XLON 100 507.00 16:25:59 00030429390TRDU0 XLON 78 507.00 16:25:59 00030429391TRDU0 XLON 571 507.00 16:27:45 00030429396TRDU0 XLON 542 507.00 16:29:40 00030429410TRDU0 XLON Enquiries Molten Ventures plc Gareth Faith (Company Secretary) +44 (0)20 7931 8800 cosec@molten.vc Goodbody Stockbrokers Joint Financial Adviser and Corporate Broker Don Harrington Charlotte Craigie Tom Nicholson William Hall +44 (0) 20 3841 6202 Deutsche Numis Joint Financial Adviser and Corporate Broker Simon Willis Jamie Loughborough Iqra Amin +44 (0)20 7260 1000 Sodali & Co Public relations Elly Williamson Sam Austrums +44 (0)7889 297 217 molten@sodali.com About Molten Ventures Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies. It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each. Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025. For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



View original content: EQS News