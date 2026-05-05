TransDigm Group Aktie
WKN DE: A0JEP3 / ISIN: US8936411003
|
05.05.2026 13:22:49
TransDigm Group Incorporated Q2 Profit Rises
(RTTNews) - TransDigm Group Incorporated (TDG) released earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $535 million, or $9.20 per share. This compares with $479 million, or $8.24 per share, last year.
Excluding items, TransDigm Group Incorporated reported adjusted earnings of $574 million or $9.85 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 18.3% to $2.544 billion from $2.150 billion last year.
TransDigm Group Incorporated earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $535 Mln. vs. $479 Mln. last year. -EPS: $9.20 vs. $8.24 last year. -Revenue: $2.544 Bln vs. $2.150 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!