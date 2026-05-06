TransMedics Group Aktie
WKN DE: A2PH5P / ISIN: US89377M1099
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06.05.2026 03:00:46
TransMedics Group Profit Drops In Q1
(RTTNews) - TransMedics Group (TMDX) revealed earnings for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $7.32 million, or $0.20 per share. This compares with $25.68 million, or $0.70 per share, last year.
Excluding items, TransMedics Group reported adjusted earnings of $10.91 million or $0.30 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 21.2% to $173.93 million from $143.54 million last year.
TransMedics Group earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $7.32 Mln. vs. $25.68 Mln. last year. -EPS: $0.20 vs. $0.70 last year. -Revenue: $173.93 Mln vs. $143.54 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 727 M To $ 757 M
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Nachrichten zu TransMedics Group Inc Registered Shs
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04.05.26
|Ausblick: TransMedics Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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