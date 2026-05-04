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WKN DE: A2PH5P / ISIN: US89377M1099

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: TransMedics Group präsentiert Quartalsergebnisse

TransMedics Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,598 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,57 Prozent verringert. Damals waren 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 21,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 174,5 Millionen USD gegenüber 143,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,44 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,87 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 740,2 Millionen USD, gegenüber 605,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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