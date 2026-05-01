TRATON SE Un präsentierte Quartalsergebnisse

TRATON SE Un hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON SE Un 0,980 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,23 Prozent auf 11,97 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at