Travelzoo Aktie
WKN DE: A1W8DE / ISIN: US89421Q2057
|
28.10.2025 15:02:29
Travelzoo Reports Fall In Q3 Bottom Line, Misses Estimates
(RTTNews) - Travelzoo (TZOO) reported earnings for third quarter that Dropped, from last year and missed the Street estimates.
The company's bottom line totaled $0.151 million, or $0.01 per share. This compares with $3.18 million, or $0.26 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.14 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 10.5% to $22.19 million from $20.09 million last year.
Travelzoo earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.151 Mln. vs. $3.18 Mln. last year. -EPS: $0.01 vs. $0.26 last year. -Revenue: $22.19 Mln vs. $20.09 Mln last year.
