WKN DE: A1H9GR / ISIN: US87265H1095

25.02.2026 12:46:39

TRI Pointe Homes, Inc. Reports Decline In Q4 Bottom Line

(RTTNews) - TRI Pointe Homes, Inc. (TPH) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $60.160 million, or $0.70 per share. This compares with $129.213 million, or $1.37 per share, last year.

Excluding items, TRI Pointe Homes, Inc. reported adjusted earnings of $68.402 million or $0.80 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 22.5% to $954.594 million from $1.231 billion last year.

TRI Pointe Homes, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $60.160 Mln. vs. $129.213 Mln. last year. -EPS: $0.70 vs. $1.37 last year. -Revenue: $954.594 Mln vs. $1.231 Bln last year.

Nachrichten zu TRI Pointe Homes LLC

Analysen zu TRI Pointe Homes LLC

