TRI Pointe Homes LLC Aktie
WKN DE: A1H9GR / ISIN: US87265H1095
|
25.02.2026 12:46:39
TRI Pointe Homes, Inc. Reports Decline In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - TRI Pointe Homes, Inc. (TPH) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $60.160 million, or $0.70 per share. This compares with $129.213 million, or $1.37 per share, last year.
Excluding items, TRI Pointe Homes, Inc. reported adjusted earnings of $68.402 million or $0.80 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 22.5% to $954.594 million from $1.231 billion last year.
TRI Pointe Homes, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $60.160 Mln. vs. $129.213 Mln. last year. -EPS: $0.70 vs. $1.37 last year. -Revenue: $954.594 Mln vs. $1.231 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TRI Pointe Homes LLC
|
24.02.26
|Ausblick: TRI Pointe Homes LLC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: TRI Pointe Homes LLC präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: TRI Pointe Homes LLC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu TRI Pointe Homes LLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TRI Pointe Homes LLC
|46,39
|0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: US-Anleger in Kauflaune -- ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.