Trigyn Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Trigyn Technologies veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,500 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,53 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2,25 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at