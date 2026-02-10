Trimble Navigation Aktie
WKN: 882295 / ISIN: US8962391004
|
10.02.2026 13:10:23
Trimble Inc. Bottom Line Rises In Q4
(RTTNews) - Trimble Inc. (TRMB) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $156.6 million, or $0.65 per share. This compares with $90.2 million, or $0.36 per share, last year.
Excluding items, Trimble Inc. reported adjusted earnings of $240.8 million or $1.00 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 1.4% to $969.8 million from $983.4 million last year.
Trimble Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $156.6 Mln. vs. $90.2 Mln. last year. -EPS: $0.65 vs. $0.36 last year. -Revenue: $969.8 Mln vs. $983.4 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.69 To $ 0.74 Next quarter revenue guidance: $ 893 M To $ 918 M
