Trinity Industries Aktie
WKN: 856427 / ISIN: US8965221091
|
30.10.2025 12:29:54
Trinity Industries Q3 Profit Misses Estimates
(RTTNews) - Trinity Industries (TRN) released a profit for third quarter that missed the Street estimates.
The company's earnings totaled $36.0 million, or $0.37 per share. This compares with $35.5 million, or $0.37 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.38 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 43.2% to $454.1 million from $798.8 million last year.
Trinity Industries earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $36.0 Mln. vs. $35.5 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.37 last year. -Revenue: $454.1 Mln vs. $798.8 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $1.55 - $1.70
